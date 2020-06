]> FeedMeSportscars - ALMS, Le Mans, Grand-Am, DTM and more Sports Car News and Photos !! Delivering endurance Sports Car news from around the globe. en LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Peugoet Takes Pole as Audi Shares Front Row INC Video /node/8616 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110703pug.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em>The #8 will head row 2</em></center></p> <p>The extraordinary 79th Le Mans 24 Hours is already just a memory. 27 years after the last endurance race on the Autodromo Enzo e Dino Ferrari, the Imola 6 Hours continues the tradition by hosting the third round of the 2011 Le Mans Series. Thanks to the quickest time of his team-mate, Anthony Davidson in qualifying, Sébastien Bourdais will start from pole tomorrow at 12h00. The other fastest times were set by TDS Racing n°46 (LM P2), Genoa Racing n°93 (FLM), BMW Motorsport n°55 (LM GTE Pro) and Proton Competition n°63 (LM GTE Am).</p> <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 02:11:10 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Qualifying Times /node/8615 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Qualifying Times <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 02:06:34 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Audi Pips Peugeot in P3 /node/8614 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110703audi.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em></em></center></p> <p>The track was dry despite a shower at sunrise, and the no. 1 Audi R18 TDI pipped the no. 7 Peugeot 908 by 0.026s, which promises a very closely-fought qualifying session for the Imola 6-Hours grid positions.</p> <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 02:02:15 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Practice 3 Times /node/8613 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Practice 3 Times <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 01:53:27 -0700 GT1 World: Navarra - All-Inkl Top off Efforts with Qualifying Race Win /node/8612 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110703start.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em></em></center><br /> The All-Inkl.com Munnich Motorsport Lamborghini team gave an excellent display of formation flying to complete a one-two finish in the Qualifying Race at Navarra. Marc Basseng and Marcus Winkelhock took the chequered flag in the No.38 car from pole position with the sister car, the Lamborghini No.37 of Nicky Pastorelli and Dominik Schwager, close behind in second. With the Lamborghinis so dominant, the rest of the field was left to scrap over the final place on the podium. After an eventful squabble it was the Marc VDS Ford GT No.41 of Maxime Martin and new boy Bertrand Baguette which took the honours.</p> <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 01:50:08 -0700 GT1 World: Navarra - Qualifying Race Results /node/8611 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> GT1 World: Navarra - Qualifying Race Results <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 01:44:09 -0700 GT1 World: Navarra - All-Inkl Continue their Dominant Weekend Form /node/8610 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110703ford.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em>The Ford GTs struggled in qualifying</em></center></p> <p>The two All-Inkl.com Munnich Motorsport Lamborghinis continued where they left off on day one and claimed the front row of the grid as their own for this afternoon's Qualifying Race. In the final session of the qualifying period it looked as if the nr37 Lamborghini of Dominik Schwager and Nicky Pastorelli, which had been fastest in Q1 and Q2, was going to be on Pole for the fourth time in 2011. However as the chequered flag came out Markus Winkelhock crossed the line in a time of 1:36.579, just 0.004s faster than his teammate to claim the first pole position of the season for the nr38 car.</p> <!-- google_ad_section_end --> Sun, 03 Jul 2011 01:33:05 -0700 GT1 World: Navarra - Qualifying Times /node/8609 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> GT1 World: Navarra - Qualifying Times <!-- google_ad_section_end --> Sat, 02 Jul 2011 22:52:03 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Peugeot Tops Rainy Session /node/8608 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110702tds.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em></em></center></p> <p>A storm soaked the track mid-afternoon so only 29 cars took part in the second free session reduced to 60 minutes. At the end, the two Peugeot 908s topped the time sheets with no. 8 in front of no. 7. They were followed by the no. 46 LM P2 Oreca 03-Nissan entered by TDS Racing.</p> <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 20:53:05 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Practice 2 Times /node/8607 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Practice 2 Times <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 20:48:46 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - First Blood to Peugeot /node/8606 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110703lms.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em>The Le Mans Series competitors will be joined by the ILMC at Imola</em></center></p> <p>Nineteen days after the finish of the Le Mans 24 Hours, the Imola 6 Hours saw battle rejoined in the Le Mans Series between the main endurance teams. The first free practice session turned in Peugeot's favour in front of its main rival, Audi.</p> <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 20:46:38 -0700 LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Practice 1 Times /node/8605 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/lmslogo.jpg" align=top hspace=20 /><img src="/files/ilmclogo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> LMS, ILMC: Imola 6 Hours - Practice 1 Times <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 20:39:57 -0700 GT1 World: Navarra - All-Inkl Top Pre Qualifying /node/8604 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110702win.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em></em></center></p> <p>The two All-Inkl.com Munnich Motorsport Lamborghini Murcilagos were once again filling the top two places on the timing sheet after the Pre Qualifying session. However in a change from Free Practice it was the nr37 Lambo of Dominik Schwager and Nicky Pastorelli that was ahead of the nr38 car of Markus Winkelhock and Marc Basseng. The nr37 car posted a time of 1m36.743, with the nr38 car 0.074s slower. The nr11 Exim Bank Team China Corvette of Mike Hezemans and Nico Verdonck was once again the fastest non Lamborghini in the session finishing 0.467s behind the faster of the two Lamborghinis and ahead of the nr40 Marc VDS Racing Team Ford GT of Bas Leinders and Marc Hennerici. </p> <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 20:36:32 -0700 GT1 World: Navarra - Pre Qualifying Times /node/8603 <!-- google_ad_section_start --> <img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe> <br/> <br/> GT1 World: Navarra - Pre Qualifying Times <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 20:31:59 -0700 GT1 World: Navarra - Winkelhock Tops the First Session /node/8602 <!-- google_ad_section_start --> <p><img src="/files/gt1logo.jpg" align=top hspace=20 /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fwwwfeedmesportscarscom%2F92952481992&width=292&colorscheme=light&show_faces=false&stream=false&header=false&height=62" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:62px;" allowTransparency="true"></iframe></p> <p><center><img src="/files/110702lambo.jpg" align=top hspace=20 /><br /> <em></em></center></p> <p>Last year Lamborghini ruled supreme at Navarra and All-Inkl have carried on where Reiter left off by posting the two fastest times of the 80-minute Free Practice session for Round 6 of the FIA GT1 World Championship in Spain.</p> <!-- google_ad_section_end --> Fri, 01 Jul 2011 19:25:01 -0700